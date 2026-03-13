県内の自殺対策についてです。かつて秋田は人口10万人あたりの自殺者の数、自殺率が19年連続で全国ワーストでした。ここ15年の県内で自殺した人の数をみると、2010年に400人を下回って以降、年々減少傾向にあります。去年は172人で、2010年の半分以下、統計を取り始めてから最も少なくなりました。去年の自殺率は速報値で19.2人と、全国で6番目の高さでした。依然として高い状態が続いていますが、着実に下がりつつあります