3月8日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分 ※3月15日は夜6時30分）では、東京・新宿にある1人カラオケ店で出会った、りささんの家について行きました。【動画】「最後は『行ってきます』だった」最愛の母を津波で亡くした女性 紫の髪に込めた“明るくいたい”という思い「めっちゃ暇だった」とカラオケ店に来た理由を教えてくれたりささん。カメラの前で安室奈美恵さんの曲を歌い、見事な美声を