テレ東では3月22日（日）夜6時30分から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春」を放送します。【動画】《スペシャル映像》やりすぎ都市伝説 〜配信特別編ディレクターズカット版〜今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくします。ゲストには小倉優子、北山宏光、