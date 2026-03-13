スライスに悩むなら、実はピッチングを使って練習するのが近道だという話を聞いたことがあるだろうか。かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏に詳しく教えてもらった。【漫画で納得】フックグリップがスライス対策にならない理由宮里優コーチによると、本気でスライスを直したいのであれば、ドライバーを振り回す前にピッチングショットから基礎を見直すべきだという。「スライスの原因はアウトサイド・イン軌道