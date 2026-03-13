日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演男優賞を受賞した妻夫木聡（『宝島』）、長塚京三（『敵』）、松村北斗（『秒速5センチメートル』）、山田裕貴（『爆弾』）、吉沢亮（『国宝』）の5人がレッドカーペットに登場。笑顔で声援に応えながらゆっくりとレッドカーペットを歩いた。【写真】オーラすごい…レッドカーペットを歩く吉沢亮ら妻夫木