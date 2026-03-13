【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月にアーティストデビュー10周年を迎え、記念すべきアニバーサリーツアーを完走した水瀬いのり。そのツアーファイナルとなった神奈川・横浜アリーナDay2公演の模様を収めたライブBlu-ray作品『Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record』が、3月11日にリリースされた。初のベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』の2作品を携えて行われた