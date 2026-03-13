【モデルプレス＝2026/03/13】西山智樹・前田大輔ら️TAGRIGHTの特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」が、3月16日25時9分より日本テレビ系にて放送することが決定した。【写真】タイプロ・日プ出身ら集結 新グループショーケース前日◆TAGRIGHT、グループ結成の歩みを振り返る特別番組放送西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。グルー