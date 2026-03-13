【モデルプレス＝2026/03/13】プロレスラーのフワちゃんが、3月20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月曜〜金曜17時）に生出演することがわかった。活動再開後初の生放送トークとなる。【写真】フワちゃん、正座で活動再開報告◆フワちゃん「5時に夢中！」活動再開後初の生放送トーク約1年3カ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。再出発を決意した背景から、プロレ