【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」の配信日が4月9日に決定。あわせて、新キャスト・予告編が解禁された。【写真】紅白出演美女「全身バランス神」美脚際立つセットアップ姿◆あの・池内博之ら新キャスト解禁SEASON2では、物語の構図を大きく揺るがす強烈な新キャラクターたちが登場する。“ヘテロクロミア”の近野智夏を演じるのは、アーティスト・