【モデルプレス＝2026/03/13】東京・錦糸町のキャバクラ「Club蓮 錦糸町」で活躍するキャバ嬢・はるな。海外旅行にサーフィン、キックボクシングとアクティブな素顔から、ダイエットや肌治療で掴んだ自信、こだわりの美容習慣まで。理想の自分を求めて努力を惜しまない彼女の日常に迫った。【インタビュー全2回の2回目】【写真】看護師とWワークのキャバ嬢・はるなの美容法◆オフの日は旅行＆アクティブにリフレッシュ― お忙しい