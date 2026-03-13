【モデルプレス＝2026/03/13】東京・錦糸町のキャバクラ「Club蓮 錦糸町」で活躍するキャバ嬢・はるな。鹿児島県の離島・徳之島から上京し、幼い頃からの夢であった看護師として働きながら、夜の世界でも奮闘している。二足のわらじを履く彼女に、独自のキャリアのきっかけや、10円ハゲができるほど過酷だった国家試験の裏側、そして道を切り拓くための「有言実行」の哲学を聞いた。 【インタビュー全2回の1回目】【写真】看護師＆