【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗、俳優の横浜流星、佐藤二朗、田中泯、渡辺謙が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】松村北斗らシックなスーツ姿で豪華集結◆横浜流星ら、スーツ姿で豪華集結松村は「ファーストキス 1ST KISS」、横浜、渡辺、田中は「国宝」、佐藤は「爆弾」で優秀助演男優賞を受賞。渡辺