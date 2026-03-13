88risingが世界各国で開催してきた、アジア音楽カルチャーの祭典がついに日本初上陸。「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026」が3月28日（土） ・ 29日（日）に千葉・幕張メッセにて開催される。歴史的な2日間を余すことなく楽しむべく、音楽ライター・小松香里にフェスの見どころを解説してもらった。アジアと世界をつなぐ画期的フェス「HEAD IN THE CLOUDS」とは？アジア系アーティストの活躍を世界に発