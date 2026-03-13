この記事にはプロモーションが含まれています。 全国の麻雀ファンの皆様……本当にお待たせしました！！あの伝説の麻雀漫画『天牌』が、約3年半の時を経てついに、ついに連載再開です！！ 『天牌』ってどんな話？ 主人公は、ズバ抜けた麻雀の才能を持つ大学生の沖本瞬。同級生たちが次々と就職して社会に馴染んでいく中、「自分は麻雀で生きていく」「俺は一体どこまで強いのか」という己の実力への純粋な渇望から、退屈