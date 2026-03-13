【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】2026年春の改編 報道？ バラエティー？ どんな新番組に期待していますかいま、深くうなずいてしまいました。おっしゃる通りですね。みんな見たいと思いますよ、パラリンピック。日本人選手がとても活躍していますしね。どうしてもっとパラリンピックを中継しないのか、そしてもっとニュースでやらないのか、私も毎回疑問に思っています。なんだかんだ言って「地上波はパ