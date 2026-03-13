【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#56【梅ちゃんのツアー漫遊記】バッグを担いだ森山友貴は無念の4日目終戦も 「再挑戦すれば合格」という手応えはありましたいやー、ビックリしました。2月5日の朝でした。「ヤマハがゴルフ用品事業から撤退」というニュースを目にしたのは。ヤマハといえば、1998年から2013年まで僕が専属キャディーを務めた藤田寛之さんがプロ入り当時から契約しているメーカーで、「お下がり」