静岡駅には1日およそ100本の新幹線が発着していますが、営業終了後に快適な輸送を支える人たちがいます。真夜中に行われるスゴ技にテレビ初潜入しました。ある金曜日の静岡駅…（改札の様子）「またね～～～！！」新幹線の改札前には週末を前に多くの人の姿が。1日4万人が通勤や通学、観光などで利用しています。（新幹線利用客）「月2、3回は往復しています。静岡に家があって、単身赴任で名古屋で働いていてと