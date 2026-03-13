13日午後から始まった衆議院予算委員会。採決の前提となる“締めくくり質疑”が行われ、野党は「審議日程」について強く批判しました。（中道・長妻 昭議員）「政府が1か月遅れてきて、そして年度内ということで無理筋のスケジュールで進んでいった。こういうようなことはもう前例としないとお約束いただけませんか。」（高市首相）「予算委員会の運びは国会でお決めいただくことなので、審議の在り方について内閣総理大臣か