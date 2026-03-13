静岡県内の公立高校では合格発表が行われ、受験生たちに一足早くサクラが咲きました。13日午後、静岡市葵区の静岡高校には、続々と集まる受験生の姿が。（合格者）「感動とかすごい喜びがわいてきます」一緒にいた保護者は・・・（合格者の保護者）「番号があったときは抱き合って喜びました。」きょう13日は、県内の公立高校の合格発表。オンラインで発表され、合格した受験生らが通知書を受け取りにやってきたのです。春から始ま