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欧州株続落、米大統領、イラン新指導者いずれも強硬姿勢崩さず 東京時間17:34現在 英ＦＴＳＥ100 10215.89（-89.26-0.86%） 独ＤＡＸ23344.78（-244.87-1.04%） 仏ＣＡＣ40 7886.45（-97.99-1.22%） スイスＳＭＩ 12723.18（-118.98-0.92%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:34現在 ダウ平均先物MAR 26月限46532.00（-189.00-0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物