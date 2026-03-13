掛川市内の自宅の冷凍庫から5歳の娘の遺体が見つかり殺人容疑などで逮捕されていた母親について、静岡地方検察庁浜松支部は、不起訴処分としました。掛川市に住む37歳の女性は2025年、当時5歳の娘を自宅の冷凍庫に遺棄したとして逮捕され、その後、殺人の疑いで再逮捕されていました。この女性について、地検浜松支部は13日不起訴処分としました。処分の理由について地検浜松支部は、「重大な事案であると受け止めているが、関係証