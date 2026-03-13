2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡した事故の控訴審で13日、遺族5人が意見陳述を行い結審しました。判決は5月22日に言い渡される予定です。『「予見できなかった」は逃げの言葉です。心の底から反省して、罪を償ってください』法廷内に響いた悲痛な心の内。遺族5人が、家族を亡くした苦しみや悲しみ、被告2人への思いなどを述べました。事故は2016年1月、軽井沢町で