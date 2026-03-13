WBCで盛り上がる中、日本のプロ野球もファームリーグから一足早く開幕します！静岡発のプロ野球チーム「ハヤテベンチャーズ静岡」があす14日、開幕戦を迎えます。ファーム参入1年目は28勝2年目の昨シーズンは35勝。そして3年目の今年、目指すは「50勝」！チーム創設から指揮を執る赤堀監督の決意は…（ハヤテ赤堀監督）「ことしも勝ちにこだわって勝利に向かってやっていきたい。50勝