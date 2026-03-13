ＵＡＥダービーの招待を受諾していたロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は、遠征を見送ることが分かった。キャロットクラブが１３日、ホームページで発表した。今後は京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井競馬場・ダート１８００メートル）と伏竜Ｓ（３月２８日、中山競馬場・ダート１８００メートル）を両にらみで調整を重ねていく。同馬は、初ダートとなった昨年１２月のポインセチアＳを勝利して