中京テレビの阿部芳美アナウンサーが１３日、自身のＳＮＳで第１子男児を出産したことを発表した。インスタグラムで「ご報告です」とはじめ、新生児が指を握る写真などを添え「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」（原文ママ）と伝えた。「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあた