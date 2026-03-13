アニメ「銀河鉄道９９９」のメーテル役で知られた声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが３日午後０時２７分、脳出血のため死去した。８７歳だった。同アニメで鉄郎の声を演じた声優の野沢雅子が、故人をしのんだ。野沢は池田さんとの日々を「銀河鉄道９９９で共演して以来、ずっと収録以外でも『鉄郎ちゃん』『メーテル』と呼び合って、喫茶店で周りの人から驚いた顔で見られたこともありましたね」と回想。「私の中でメーテ