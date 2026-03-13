◆大相撲春場所６日目（１３日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を押し出し、５勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に押し出され、３連敗。綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）にきめ出され、３敗目を喫した。関脇・高安（田子ノ浦）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に上手出し投げで敗れ、初黒星となっ