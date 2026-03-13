ＢＴＳがソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」の開催が１週間後に迫る中、現地警察がテロの可能性を視野に入れ大規模な安全点検に乗り出し厳重に対応するとの立場を示したと１３日、現地メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。記事によるとソウル警察庁はこの日、光化門一帯で安全点検を行い、テロの対応体制と人混みによる管理対策を同時に実施したという。警察は「公演当日に