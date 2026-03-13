演歌歌手の真田ナオキが１３日、神奈川・相模女子大学グリーンホールでコンサートを行った。１次ラウンドを全勝通過し、日本時間１５日に準々決勝でベネズエラ戦に挑むＷＢＣ日本代表へエールを送り、自身も新曲で“特大ホームラン”を飛ばすことを誓った。大の野球好きである真田は、敬愛する村上宗隆選手のユニフォーム姿を披露。米国に乗り込んだ侍ジャパンへ「時差があるけど、メジャー組が多いので、アメリカでのプレーも