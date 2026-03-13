高級SUVが盗まれた車であることを知りながらヤード内に保管したとして、アフガニスタン国籍の男3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者バトゥール・ハヤート容疑者（45）ら3人は、去年10月、盗難車であることを知りながら、高級SUV1台を茨城県古河市内のヤードに保管した疑いが持たれています。警視庁によりますと、車は千葉市内の住宅で盗まれたもので、バトゥール容疑者らは車をヤードの中で解体していました。