「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）関脇の高安が若隆景の上手出し投げに敗れ、初日からの連勝が５でストップ。前頭四枚目隆の勝も敗れており、６日目にして全勝力士がいなくなった。３６歳で悲願の初優勝を目指す高安。若隆景に攻められながらしぶとく体を残していたが、最後は上手出し投げで倒れた。高安の優勝を期待するファンからは、ため息も漏れた。