緊迫するイラン情勢です。新たな最高指導者モジタバ師が初めての声明で「ホルムズ海峡の封鎖継続」を表明しました。一方で、アメリカのトランプ大統領は「きょう、何が起こるか見届けてほしい」と新たな攻撃を示唆しました。イランへの軍事作戦が続き、ホルムズ海峡が事実上、封鎖される中、その影響は世界各地に。記者「生活に欠かせないガソリンの価格ですが、中国でも値上がりしています」国内で消費する原油のおよそ7割を輸入