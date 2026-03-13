高市総理大臣が12日夜の外交日程を急遽取りやめた理由について、木原官房長官は、「風邪の疑いがあった」と説明しました。すでに体調は回復しているということです。【映像】13日の高市総理の様子木原官房長官「総理は風邪の疑いがあったことから医務官の診療を受けたうえで、念のために公邸で休息を取ったものであります。既に体調は回復をしており、本日（13日）の公務は予定どおりと承知をしております」高市総理は、13日は