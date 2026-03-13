子宮頸がんの再々再発を公表し治療を続けている俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。薬アレルギーが出たことを明かしました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「蕁麻疹がポツポツと発生」「処方された抗生剤の薬アレルギーでした」古村さんは自身の画像を添えて、「実は昨夜から蕁麻疹（じんましん）がポツポツと発生今朝全身に広がり」と綴り、皮膚科を受診したことを報告。診察の結果、「先日処方された