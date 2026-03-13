「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１４日開幕、尼崎）良機を手に開幕ダッシュを決めたい。秦英悟（４０）＝大阪・１００期・Ａ１＝は、２連対率４０％超の１６号機をゲット。近況は平凡機を引くことが多かったものの「久しぶりに４０％台のエンジンを引いた」とまずは抽選をクリアし、胸をなで下ろした。前検の段階では「起こしで鳴いていたし、まだ合っていない」とペラ調整に着手。機力を引き出すことに専念する構えだ。近況