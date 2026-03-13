大阪府大阪市阿倍野区には、ようかんと旬のフルーツなどを組み合わせた大人気オリジナルスイーツ“キュベ”を販売する店がある。その店を二人三脚で営んでいるのは、仲が良い娘と父親だ。実は父親は、和菓子職人ではなく寿司職人！彼ら親子の秘話にスタジオ一同が感動した。 【TVer】「太っていることに気付くのに3年かかりました」「そんなわけないって思っていた」“ネオフルーツ道ロケ”中、ビスケット