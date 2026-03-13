芸能事務所「アミューズ」が開催したAMUSE Audition 2025-26「私が撮りたかった俳優の原石展」のグランプリ授賞式が13日行われました。【写真を見る】【大友隆佑（15歳）】アミューズオーディションでグランプリ 応募のきっかけは「福山雅治さんの公式LINE」憧れの俳優は「吉沢亮」今回のオーディションは、気鋭のフォトグラファーが今話題の俳優を撮り下ろす展示企画「私が撮りたかった女優展/俳優展」とのコラボレーション企画で