ボートレース徳山のG3「徳山オールレディース」は13日、4日間の予選が終了。14日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目12Rは今節2度目の1号艇となった鎌倉涼（36＝大阪）。絶好枠の初日ドリーム戦1stが2着で、ここも勝ち切れず3着となった。「スタートで放ってしまいました。自分の失敗です」前半3Rは道中で諦めない走りを見せて抜きの白星。これが効いて予選を得点率6.86の13位で通過した。依然と