アメリカのトランプ政権がガソリン新車を規制しEV拡大を目指す、カリフォルニア州を提訴しました。【映像】EV拡大を目指す カリフォルニア州を提訴カリフォルニア州は大気汚染の観点からガソリン新車の販売を段階的に規制し、2035年には全ての新車販売をEVなどに置き換える州法を施行しています。ガソリン車を重視するトランプ政権は去年、この州法を差し止める大統領令を出しましたが、是正されていないとして12日、連邦裁