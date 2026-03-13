「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１４日開幕、尼崎）現行エンジンは今月末が使い納め。切り替えまで残りわずかということで相場は固まっている。エース格の５７号機は山崎郡（３６）＝大阪・１１２期・Ａ１＝がゲット。前節でも伏兵の庄司孝輔（静岡）が圧巻のパワーで優勝している実績エンジンに「エンジンがしっかりしているので全部がちょっとずつ余裕のある雰囲気がする」と力は感じ取っていた。当地は２０２４年２月の近