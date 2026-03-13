原油価格の高騰を受け、韓国ではきょうから石油の卸売価格に上限を設ける「最高価格制度」が導入されました。記者「韓国でもガソリン価格の高騰が続いていて、こちらのガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1リットルあたり200円を超えています」韓国石油公社によりますと、韓国・ソウルのきのうのレギュラーガソリン平均価格は、1リットルあたりおよそ203円に上り、イラン情勢が激化して以降、高騰が続いています。これを受け