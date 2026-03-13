日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演女優賞を受賞した北川景子（『ナイトフラワー』）、長澤まさみ（『ドールハウス』）、倍賞千恵子（『TOKYOタクシー』）、広瀬すず（『遠い山なみの光』）、松たか子（『ファーストキス 1ST KISS』）らがレッドカーペットに登場。日本映画界を代表する女優たちが華やかな装いで会場を彩った。松が倍賞の手