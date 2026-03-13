お笑いコンビ「FUJIWARA」原西孝幸（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。5年間、困っているというメールについて言及した。番組で「選択をミスったこと」についてトーク。そこで原西は「娘が5年前、15歳の時にウエブサイトから下着を買いたい」と言い出したことを回想した。クレジットカードで購入する際、原西は「詐欺に遭ったら危ない」と思い、自らの携帯で購入することを勧