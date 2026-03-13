「思い出の品だから」「直せば使えるから」…って、ダメだ。夫に確認するとモノが減らない！でも、こうしているあいだにも出産予定日はどんどん近づいてきます…。無事にキレイな家で赤ちゃんを迎えることはできるのでしょうか？【まんが】溜め込み夫vs断捨離妻(ウーマンエキサイト編集部)