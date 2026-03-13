人気YouTuberのヒカル（34）が「女性化乳房症」と診断され、12日に更新したXで、現在の体調を明かした。【映像】ヒカル、胸を触りながら告白する姿10日に更新したYouTubeでヒカルは、「俺、乳首のほうに異変を感じたんですよ。こっち（右胸）だけ。乳首の周りが張っているなみたいな で、おさえたら痛かったんですよ」と告白し、症状が数カ月前から続いていたことを報告。その後、病院で検査を受け「診断結果が出ました。女