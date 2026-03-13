◇オープン戦ロッテ3―2西武（2026年3月13日ZOZOマリン）先発のドラフト2位左腕・毛利（明大）は4回を4安打2失点。3回に四球から失点し、4回には先頭の渡部聖にソロを被弾。「3回に取られたのはフォアボールからだったんで、その辺をなくしていくのと、回の先頭の入りっていうのを大事にしていかないと、ああいうことになるなってとは感じました」と反省を口にした。明大でバッテリーを組んだ西武ドラフト1位の小島との