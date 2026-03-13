「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦が王鵬にきめ出しで敗れて３敗目。綱とりに向けて、痛恨の黒星となった。立ち合い、頭からぶつかり下から圧力をかけたが、両腕をきめて圧力をかける王鵬の攻めに後退。最後はのしかかられるようにして、土俵下へ転落した。この日、高安と隆の勝が敗戦。全勝力士が消えたものの、３場所連続優勝、綱とりへ厳しい状況となった。