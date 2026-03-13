警察署や銀行そっくりに作られた部屋や、日本人を狙ったとみられる詐欺マニュアル。ここは特殊詐欺グループの拠点とみられる施設の内部です。FNNの取材班は12日、タイ軍が企画したメディアツアーに参加。案内されたのは、タイとカンボジアの国境地帯にある複数の特殊詐欺拠点です。このエリアはもともとカンボジア軍の支配下にありました。しかし、2025年に起きたタイとカンボジアの軍事衝突の際にタイ側が空爆や砲撃などを行って