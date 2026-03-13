面白法人カヤックは、JA全農や大手食品・飲料メーカーが推進する「ニッポンエールプロジェクト協議会」の一環として、2026年3月14日に「ギガミルク −White Day−」を東京・渋谷ストリームで開催します。トリックアートなどコンテンツも満載学校給食が止まり、牛乳の消費が落ち込む春休み期間。今回、酪農家への応援につながるようなイベントが開催されます。ホワイトデーの「3.14」にちなんで、北海道牛乳計314リットル（約600人