京都北白川 ラーメン魁力屋は、2026年3月13日から22日までの期間、アプリ会員限定で「春の餃子半額祭」を開催しています。何人前でも半額で食べられるラーメン1杯を注文し、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、パリッと焼き上げた熱々の「餃子」（5個）が通常319円のところ、半額の159円でお得に楽しめます。何人前でも半額で食べられます。ラーメンと一緒に、また餃子をおつまみにハイボールを楽しんだあ